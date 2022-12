Wer zerstört ständig bei Harkerode die Weidezäune?

Früh kontrolliert, mittags kaputt: Weil dem Landwirtschaftsbetrieb Müller in Harkerode ständig die Weidezäune zerstört werden, setzt der Bauer jetzt eine Belohnung aus.

Eine Kuh schaut neugierig in die Kamera.

Harkerode/MZ - Rolf Müller ist sauer: Sechs, sieben, acht Mal demolierten Unbekannte in den vergangenen Wochen den Weidezaun, der die rund fünfzigköpfige Mutterkuhherde in Harkerode an ihrem Platz halten soll. Es handelt sich dabei um Fleckvieh.