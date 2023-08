Zum Tag des offenen Denkmals sollen in den Räumlichkeiten des alten Gemäuers Fotos, Unterlagen und Berichte aus der Vergangenheit des Schlosses gezeigt werden.

Helmsdorf/MZ - Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September plant der Verein „Schloss Henriette-Helmsdorf“ eine Ausstellung über das Gemäuer und seine Geschichte. „Dafür suchen wir Zeitzeugen und Fotos, die etwas über die Vergangenheit erzählen“, sagt Vereinsvorsitzende Annika Rockmann. Besonders interessant seien Informationen über die Zeit, als das Schloss noch als Pflegeheim „Martha Brautzsch“ geführt wurde, so Rockmann. Bis 1994 sei die Pflegeeinrichtung dort beheimatet gewesen, bis der Umzug vom Schloss Helmsdorf in das Betreuungszentrum Gerbstedt „Alte Schäferei“ erfolgte. Danach stand das Schloss leer.