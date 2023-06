Der traditionelle Mountainbike-Marathon in Biesenrode findet in diesem Jahr bereits zum 21. Mal statt. Seit 2019 laufen bei Kay Böttcher, Michael Ryll und Christian Walinski alle Fäden der Veranstaltung zusammen.

Wer hinter dem Orga-Team des Mountainbike-Marathons in Biesenrode steckt

Biesenrode/MZ - In der Hängematte liegen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

und gedankenversunken in den blauen Himmel schauen? Kay Böttcher, Michael Ryll und Christian Walinski haben an diesem Freitag Urlaub. Müßiggang kommt für die Männer trotzdem nicht in die Frage.