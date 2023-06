Am 18. Juni findet zum 21. der Mountainbike-Marathon in Biesenrode statt. Bei dieser Veranstaltung wird ers zwei Neuheiten geben.

Das 20. Moutainbike-Marathon in Biesenrode: Über 200 Teilnehmer Namen am 32 langen Kilometer langen Rundkurs damals teil.

Biesenrode/MZ - Zum 21. Mal veranstaltet die Abteilung Mountainbike der SG Biesenrode am 18. Juni den traditionellen Mountainbike-Marathon in Biesenrode. „Wir haben dieses Jahr auch ein bisschen mehr vor“, sagt Kay Böttcher vom Mountainbike-Verein. Wie in den Jahren zuvor werden am Samstag bereits das Bergzeitrennen und am Sonntag dann der Marathon ausgetragen.