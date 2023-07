Es ist eine lange Tradition in Mansfeld-Südharz. Andrea Großler hat schon dreimal mit ihrer Krone gewonnen. In den Schmuck fließen viele Arbeitsstunden.

Harkerode/MZ - s ist eine lange Tradition, die viel Kreativität und Zeit bedarf. „Rund 200 Stunden Arbeit stecken in einer Krone“, sagt Andrea Großler vom Landfrauenverein „Mansfelder Land“. Dreimal schon habe sie den Erntekronenwettbewerb im Landkreis gewonnen. Auch in diesem Jahr rufen die Landfrauen bereits zum 25. Mal dazu auf, die schönsten Kronen zu präsentieren. Am 3. September, um 14 Uhr, im ehemals „Mansfelder Hof“ werden die Arbeiten zu sehen sein. Bis dahin heißt es aber erstmal Getreide sammeln.