Welche Veranstaltungen beim Museumsfest in Hettstedt gebündelt werden

Im Mansfeld-Museum findet am 20. August das Fest statt. Was die großen und kleinen Besucher dort erwartet.

Im Mansfeld-Museum in Hettstedt findet am 20. August erstmals ein Museumsfest statt.

Hettstedt/MZ - Ein großes Museumsfest steht am 20. August von 10 bis 17 Uhr in Hettstedt auf dem Plan. Dann präsentieren die Stadt, der Förderverein Mansfeld-Museum und die Regionalvertretung Mansfelder Land der Humboldt-Gesellschaft im und am Mansfeld-Museum ein buntes Programm. Die Idee dazu ist daraus entstanden, dass andere Veranstaltungen in den vergangenen Jahren mit stets sinkenden Aussteller- und Händlerzahlen zu kämpfen hatten, erklärt Christin Saalbach, Sprecherin der Stadt Hettstedt.