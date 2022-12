Welche umfangreichen Arbeiten die Hettstedter Wohnungsunternehmen planen

Viele Wohnungen in Hettstedt stehen leer. An mehreren Blöcken der beiden Wohnungsunternehmen stehen daher Teilrückbau- und Rückbauarbeiten bevor.

Hettstedt/MZ - Ziemlich kahl wirkt der Wohnblock im Hettstedter Lärchenweg 1 bis 6. Und die Baugerüste und Kräne lassen vermuten: Hier stehen Arbeiten und Veränderungen an. Die Wohnungsgesellschaft Hettstedt mbH (Woges), Eigentümer des Objekts, nimmt einen Teilrückbau an den beiden Hausteilen vor. „Die Entkernung hat jetzt im Dezember begonnen. Danach folgt der Rückbau der beiden oberen Geschosse“, erklärt Woges-Geschäftsführerin Carolin Ermisch. Außerdem werden für die Wohnungen neue Grundrisse geschaffen, die beispielsweise größere Bäder beinhalten und moderner sein sollen. Auch auf eine energetische Sanierung in Form neuer Dämmung und Fenster liegt das Augenmerk, so Ermisch.