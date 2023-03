Gerbstedt/MZ - Sangerhausen hat seine Halde, Eisleben die Wiese, Seeburg den Süßen See. Und was gibt es im nordöstlich gelegenen Gerbstedt? Ich begebe mich auf einen Besuch in die 6.800 Einwohner zählende Stadt, um mich als neue Lokalreporterin vorzustellen und um herauszufinden, welche Themen die Gerbstedter beschäftigen.

