Paul Rockmann ist der neue Leiter im Kinderhaus „Tiegel“ in Hettstedt. Welche Ziele der 36-Jährige für die Zukunft der Einrichtung hat.

Hettstedt/MZ. - „Ich wurde sehr herzlich und euphorisch in Hettstedt empfangen“, sagt Paul Rockmann, der seit Kurzem der neue Leiter im Kinderhaus „Tiegel“ ist. Der 36-Jährige war zuvor zwölf Jahre in Leipzig als Erzieher in Kindergärten und Kinderkrippen tätig. Nun zog es ihn und seine Familie aber raus aus der Großstadt und ins Mansfelder Land, wo die Familie seiner Frau herstammt. „Wir wollten für unsere Kinder auch etwas ländlicher leben“, sagt der dreifache Vater.