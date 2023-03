Arnstein/Helbra/MZ - Drei Immobilien aus Mansfeld-Südharz werden an diesem Donnerstag auf der Frühjahrs-Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG in Leipzig aufgerufen. Diese Auktion findet im Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, statt und beginnt am 2. März um 11 Uhr.

