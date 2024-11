Zukunftsfähiger öffentlicher Nahverkehr Welche Kritik der Gerbstedter Stadtrat am Projekt „Move“ in Mansfeld-Südharz hat

Das landkreisweite Projekt „Move“ soll den öffentlichen Nahverkehr zukunftsträchtiger gestalten. An 59 Standorten in Mansfeld-Südharz sollen über 100 Module gebaut werden, unter anderem auch in Gerbstedt. Was im Stadtrat diskutiert wurde.