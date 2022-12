Welche Ideen es für die Ascherslebener Straße in Hettstedt gibt

Hettstedt/MZ - Täglich rollen Tausende Pkw und Lkw über die Ascherslebener Straße in Hettstedt. Vor allem an der Kreuzung Feuerbachstraße und Goethestraße kommt es immer wieder zu Unfällen, speziell solchen, die in die Kategorien Vorfahrtmissachtung und Auffahrunfälle zählen, wie Olaf Weise, Geschäftsführer der VSC Verkehrs-System Consult Halle GmbH, erklärt. Aber auch einen tödlichen Zwischenfall hat es in den vergangenen zwei Jahren bereits gegeben, als ein 19-Jähriger hinter der Kreuzung Feuerbachstraße von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Bäumen kollidierte.