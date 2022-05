Welche Historie hinter dem Hadebornbach in Hettstedt steckt

Die Hadebornstraße in Hettstedt hat ihren Bezeichnung vom gleichnamigen Bach bekommen, der in Ritterode entspringt.

Hettstedt/MZ - Über Jahrzehnte hinweg geraten manche geschichtlichen Ereignisse oft in Vergessenheit. Das zumindest finden Lothar Meyer und Wolfgang Haase aus Hettstedt, wenn sie an den Hadebornbach denken. „Viele wissen darüber gar nichts mehr. Deswegen haben wir gedacht, wir schreiben mal alles auf“, sagt Meyer. Die Informationen haben die beiden zum großen Teil aus alten Zeitungen, die Meyer in seinem privaten Fundus hat, zusammengetragen und zum Teil auch aus Gesprächen mit Anwohnern.