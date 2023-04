Mario Cisik in der Stadtbibliothek in Gerbstedt.

Gerbstedt/MZ - Recht unscheinbar direkt am Marktplatz liegt in Gerbstedt die Stadtbibliothek. Dort hinter dem Ausleihtresen arbeitet seit September letzten Jahres Mario Cisik. Täglich von Montag bis Freitag können Interessierte von acht bis 17 Uhr Bücher ausleihen. „Am beliebtesten sind die Heimatromane und natürlich Krimis und Thriller“, sagt Cisik. Darunter fallen bekannte Beispiele wie der Bergdoktor. Cisik selbst liest am liebsten historische Romane. Fein säuberlich sortiert und geordnet zählt die kleine Bücherei knapp 6.300 Schriften. „Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle gezählt“, so der gebürtige Gerbstedter. Nicht mitgezählt wurde dabei aber die große Sammlung der Romanhefte.