Im zweiten Teil der MZ-Weihnachtsserie erzählt Hettstedts Kupferkönigin Melina I., wie die erste Hälfte ihrer Amtszeit verlief, was sie beruflich macht und warum die Weihnachtszeit etwas Besonderes für sie ist.

Melina Nikola Schmidt ist die erste Kupferkönigin aus Hettstedt. Stilecht mit der Hettstedter Weihnachtstasse hat sie sich für die MZ-Serie am Denkmal von Nappian und Neucke fotografieren lassen.

Hettstedt/MZ. - Den Großteil der Weihnachtsgeschenke hat Melina Nikola Schmidt schon längst zusammen. „Ich fange immer schon im September an, für alle was zu kaufen“, sagt die 20-Jährige, die den meisten Hettstedtern wohl eher als Kupferkönigin Melina I. bekannt ist. Generell sei sie ein großer Weihnachtsfan. Ihren zweiten Vornamen gaben ihr die Eltern, in Anlehnung an Nikolaus, „weil ich im Dezember Geburtstag habe“, sagt Schmidt.