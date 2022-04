Welche Angebote der Kunstzuckerhut Hettstedt bereithält

Hettstedt/MZ - Wer auf der Suche nach vielfältigen Kunstangeboten ist, ist dieser Tage bestens beraten, dem Kunstzuckerhut in Hettstedt einen Besuch abzustatten. Denn gerade geben sich die Künstler dort sprichwörtlich die Klinke in die Hand und bieten ein breites Programm. „Wir haben jede Menge neue Aktivitäten im Zuckerhut“, sagt Andreas Lieding, Vorsitzender des Vereins Kunstzuckerhut, und gibt einige Beispiele: Am 22. April und 13. Mai gastiert Kabarettist Thomas Müller aus Magdeburg in der Kupferstadt. „Der erste Termin ist schon ausverkauft, für den am 13. Mai gibt es noch Karten“, sagt Lieding. Auch eine Buchlesung für Kinder soll es in diesem Zeitraum geben. Und das Finale des Vorlesewettbewerbs der Grundschule „Am Markt“ wird auch im Zuckerhut stattfinden. Ganz zu schweigen von den Ausstellungen, die alle paar Wochen wechseln und neue Farbe in den alten Wehrturm aus dem Mittelalter bringen.