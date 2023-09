Zum Stöbern in die Höfe und Gärten Welbsleben lädt zum fünften Dorfflohmarkt ein

Am 7. Oktober haben all die Schnäppchenjäger wieder die Möglichkeit, in den Höfen und Garagen zu stöbern. Dann findet von 10 bis 16 Uhr der fünfte Dorfflohmarkt in Welbsleben statt.