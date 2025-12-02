weather wolkig
  4. Modellbau-AG der Grundschule Gerbstedt: Weihnachtspyramide und Modellbahn: Schülerprojekt in Gerbstedt sorgt für Staunen

Modellbau-AG der Grundschule Gerbstedt Weihnachtspyramide und Modellbahn: Schülerprojekt in Gerbstedt sorgt für Staunen

Die Modellbau-AG der Grundschule Gerbstedt hat etwas geschafft, das Bastler staunen lässt: Eine riesige Weihnachtspyramide dreht sich jetzt mitten in der Schule. Und hinter den Kulissen wartet schon das nächste Projekt, das alles toppen könnte.

Von Beate Thomashausen 02.12.2025, 14:00
Die Modellbau-AG der Grundschule Gerbstedt hat unter Anleitung von Steffen Rehfeld eine Weihnachtspyramide gebaut.
Gerbstedt/MZ - Die Mitglieder der kleinen Arbeitsgemeinschaft Modellbau sind stolz wie Bolle. Dazu haben sie allen Grund, denn die große Pyramide, die sich jetzt in der Grundschule in Gerbstedt dreht, haben sie gebaut.