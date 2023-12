Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mansfeld/MZ. - Ein Rezept gegen Einsamkeit und Melancholie in der Weihnachtszeit kennen die Johanniter in Mansfeld: Den Bewohnern ihres Seniorenheimes flatterte pünktlich im Advent „Post mit Herz“ ins Haus. Die Absender der Briefe leben in der gesamten Bundesrepublik – unter anderem in München, Hamburg oder Quedlinburg. Sie hatten sich an einem Aufruf zur gleichnamigen Post-Aktion der Johanniter Seniorenhäuser beteiligt.