Weihnachtsmarkt und Advent in den Kupferhöfen Diese Bilanz zieht die Stadt Hettstedt nach dem Event

Nach dem dreitägigen Weihnachtsmarkt und der Veranstaltung Advent in den Kupferhöfen erklärt Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos), was gut und was schlecht lief.