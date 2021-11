Weihnachtsmannhelfer in Hettstedt sammeln Geschenke für Kinder

Hettstedt/MZ - In Hettstedt sind die Weihnachtsmannhelfer schon fleißig am Werk, denn in der Alten Druckerei Heise werden Plüschtiere, Bücher und Malstifte Tag für Tag zusammengepackt. Zum sechsten Mal wird dort die Weihnachtspäckchen-Aktion für Kinder vorbereitet. „Wir haben schon etliche Spenden bekommen“, sagt Steffen Geilert, einer der Organisatoren. Wobei Päckchen nicht ganz stimmt, immerhin werden die Geschenke in Tüten verpackt. „Das hat einen einfachen Grund. Kurz bevor wir die Geschenke aushändigen, packen wir frisches Obst rein. Tüten sind dann praktischer“, sagt er.

Das Geld für das Obst wird mittels Spendendosen gesammelt, die seit Anfang November wieder in Hettstedter Geschäften stehen - beispielsweise in der Bücherfee oder dem Rewe-Markt. Bis zum 15. Dezember kann dort noch gespendet werden, ebenso wie direkt in der Druckerei Heise oder der Bücherfee, wo man Sachspenden entgegennimmt. „Benötigt werden Bücher, Malsachen und anderes Spielzeug, das kindgerecht ist. Es soll auch einen pädagogischen Mehrwert haben“, sagt Geilert.

Geschenke für strahlende Kinderaugen

Bei den vergangenen Aktionen wurden über hundert Tüten an die Kinder ausgehändigt. Das Ziel haben sich die Weihnachtsmannhelfer auch in diesem Jahr gesetzt. Auch, dass die Tüten ausgegeben werden können. Üblicherweise findet das an jenem Freitag statt, an dem auch Advent in den Kupferhöfen über die Bühne geht. Coronabedingt musste aber beides im vergangenen Jahr ausfallen. „Wir wollen es dieses Jahr aber unbedingt durchziehen“, sagt Geilert. Und weiter: „Das ist nicht nur eine schöne Sache für die Kinder, sondern auch für uns. Wir freuen uns jedes Mal, in die strahlenden Kinderaugen zu gucken.“

In diesem Jahr ist die Päckchenaktion für Freitag, 17. Dezember, 16 Uhr, in der Hettstedter Druckerei geplant.