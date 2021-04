Was zwei Abiturienten aus dem Mansfelder Land von der Idee halten

Hettstedt/Eisleben/MZ

Dieser Vorstoß hatte es in sich: Anfang der Woche schlug die Lehrergewerkschaft GEW vor, die diesjährigen Abiturprüfungen wegen der Corona-Pandemie notfalls ausfallen zu lassen. Stattdessen könnten die Leistungen aus dem Unterricht als Notengrundlage genommen werden, so GEW-Chefin Marlis Tepe. Bei den Abiturientinnen und Abiturienten vor Ort, die gerade kurz vor der Prüfung stehen, sorgt das für Aufsehen - auch in Mansfeld-Südharz.

Vorbereitungen auf die Abi-Prüfungen laufen bereits

„Wir haben den Vorschlag natürlich alle mitbekommen“, sagt Abiturientin Seline Zahn vom Humboldt-Gymnasium in Hettstedt. Unter ihren Freundinnen und Freundin habe man viel darüber gesprochen - doch hielt die Pläne von Beginn an für unrealistisch. So hätten in einigen Bundesländern die Prüfungen schon begonnen. Wenn es dann hier Prüfungen gebe und dort nicht, fehle die Einheitlichkeit, meint Zahn. „Das wäre auch für die Zukunft, wenn man sich an den Unis bewirbt, ungerecht.“ Darüber hinaus kämen die Pläne schlicht zu kurzfristig - ihre erste Prüfung in Geschichte findet beispielsweise schon in gut zwei Wochen statt, die Vorbereitung für diese und für andere Prüfungen ist längst angelaufen.

Aktuell ist es so, dass die Abiturprüfungen etwa ein Drittel der Abinote ausmachen. Zwei Drittel ergeben sich aus den Noten in den Kurshalbjahren der Abiturstufe. Heißt: Mit einem Drittel Anteil lässt sich in den Prüfungen noch gehörig etwas verändern - im besten Fall natürlich verbessern. „Wenn man sich bei der Uni bewirbt, kommt es manchmal auf 0,2 Punkte an“, betont Zahn.

Schüler befürchten Abwertung ihres Abschlusses

Natürlich könne die Prüfung den Schnitt aber auch verschlechtern. „Es ist eine Prüfung unter Stressbedingungen“, sagt Zahn und gibt zu: „Wenn ich wirklich keinen Nachteil davon hätte, würde ich die Prüfungen nicht schreiben.“ Dies sei aber nicht der Fall, zumal der diesjährige Abschluss ohnehin schon den Stempel „Corona-Abi“ hat. Wenn nun auch noch die Prüfungen wegfielen, würde das Abitur 2021 noch stärker abgewertet, befürchtet Zahn.

Ähnlich sieht es auch Abiturient Dominik Kühn vom Luther-Gymnasium in Eisleben. Er hält die GEW-Pläne für „unsinnig“. „Die ganze Oberstufe ist darauf ausgelegt, sich auf das Abitur vorzubereiten“, sagt Kühn. Für die Note mache definitiv einen Unterschied, ob man noch die Abiturprüfungen vor sich habe oder nicht. Entscheidendes Argument für ihn ist aber die Einheitlichkeit und Gleichwertigkeit des Abiturs: „Die Prüfung ist es, die es vergleichbar macht.“ Zumal das Unterrichtsgeschehen während der Pandemie stark eingeschränkt war - über lange Zeit ist der gemeinsame Unterricht weggefallen. Von der Notengebung unter wechselnden Umständen während dieser Zeit auf die Abiturnote zu schließen, hält Kühn für keine gute Idee. Zudem müssten die fehlenden Prüfungen ja zwangsläufig auf den Zeugnissen vermerkt sein. Kühn fürchtet, dass sich im Vergleich zu Zeugnissen mit regulären Prüfungen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtern würden.

Abiturienten aus Mansfeld-Südharz wollen die Prüfung schreiben

Doch auch ganz grundsätzlich will der Abiturient die Prüfungen nicht missen. „Es ist als Erfahrung unglaublich wertvoll, eine solche Prüfungssituation mitzuerleben“, sagt Kühn. Das Abi sei eben die zentrale Herausforderung. „Am Gymnasium hat man sonst nie eine große Prüfung abgelegt.“ In seinem Umfeld kenne er daher niemanden, der sich den Wegfall der Prüfungen wünscht. Die Argumente von Seline Zahn und Dominik Kühn hat dabei offenbar mittlerweile auch die Politik nachvollzogen: Am Donnerstagabend teilte die Kultusministerkonferenz mit, dass die Abiturprüfungen wohl stattfinden sollen. „Den Abschlussjahrgängen können wir mitteilen, dass sie ihre Prüfungen werden ablegen können“, sagte deren Vorsitzende Britta Ernst. (mz/Felix Fahnert)