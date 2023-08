Das Bildungsministerium hat Unterstriche und Sternchen mitten im Wort an Schulen verboten. Was Bildungseinrichtungen in Mansfeld-Südharz dazu sagen.

Was man in den Schulen in Mansfeld-Südharz vom Gender-Verbot im Unterricht hält

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Es war eine deutliche Ansage vor dem Ende der Ferien: Das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt verbietet fortan das Gendern in Schulen. Sowohl im Unterricht, also etwa in Klausuren, Hausaufgaben, an der Tafel und auf Arbeitsblättern als auch im Schriftverkehr, zum Beispiel in Elternbriefen, sollen Sternchen und Unterstriche mitten im Wort nichts mehr zu suchen haben. Schüler*innen und Lehrer_innen sind damit abgeschafft.