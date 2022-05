Was es mit dem Taufprojekt an der Evangelische Grundschule in Hettstedt auf sich hat

Die Evangelische Grundschule in Hettstedt bietet seit sechs Jahren mit einem eigenen Projekt die Möglichkeit zur Taufe. Wie die Idee umgesetzt wird.

Hettstedt/MZ - Es wird gesungen, gebastelt, gemalt und geschrieben: In der Evangelischen Grundschule „Martin Luther“ in Hettstedt steht ein Projekttag auf der Tagesordnung. Aber nicht irgendeiner. Es ist der schuleigene Tauftag, in dessen Rahmen sich Schüler, Eltern und Lehrer taufen lassen. „Im Schnitt sind es zwei bis drei Personen pro Jahr. Dieses Jahr haben wir drei“, sagt Schulleiterin Kerstin Müller.