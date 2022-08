Was die Thondorfer Interessengemeinschaft mit Engagement bereits geschaffen hat

In Thondorf packt eine Interessengemeinschaft tatkräftig an. Der zugewachsene Schenkplatz wird zu einem Kleinod mitten im Ort.

In Thondorf packen jetzt in einer Interessengemeinschaft viele Hände mit an, um das Dorf schick zu machen.

Thondorf/MZ - In Thondorf tut sich was. Die Ergebnisse der Arbeitseinsätze der letzten Wochen dort sind unübersehbar. Am Schenkplatz mitten im Ort, dort stand früher einmal eine Gastwirtschaft, wurde noch zu DDR-Zeiten mit Wacholder gepflanzt. Mittlerweile waren die Büsche alt und riesengroß gewachsen, so dass es dort nicht mehr nach einem gepflegten Platz aussah. „Unser Gemeindearbeiter hat sein Bestes getan, aber allein kann er nicht alles in Schuss halten“, stellte Sabine Springer fest.