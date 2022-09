Was die Teilnehmer beim ersten Hettstedter Autorencafé berichten

Im Humboldt-Schloss in Hettstedt hat das erste Autorencafé stattgefunden.

Hettstedt/MZ - „Ein Buch zu schreiben, ist die eine Sache. Es zu veröffentlichen noch mal ein ganz anderer Schritt“, sagte Ellys Meller. Die Berlinerin weiß, wovon sie redet, immerhin hat sie mit ihrer Apotheken-Krimi-Reihe, die in Quedlinburg spielt, selbst schon einige Bücher auf den Markt gebracht. „Es gibt so viele Möglichkeiten und jeder macht andere Erfahrungen. Umso schöner ist es, sich hier austauschen zu können“, sagte sie. Hier, das ist das erste Autorencafé, das im Humboldt-Schloss in Hettstedt stattgefunden hat. Initiiert wurde es von Dana Zimmer und Jan Putzas, selbst Autoren und Mitglieder der Regionalvertretung Mansfelder Land der Humboldt-Gesellschaft.