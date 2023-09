Die siebente Auflage der „3-D-Bogenjagd“ startet am Wochenende in Sylda. Dabei haben die Organisatoren ordentlich zu tun, denn 200 Schützen haben sich angemeldet.

Was die Teilnehmer bei der siebten Bogenjagd in Sylda erwartet

Sylda/MZ - Es gibt sie also doch. Zumindest ein Pinguin wird am Sonnabend in der Nähe der Ruine der Burg Arnstein zu sehen sein. Ebenso wie andere Tiere, die gewiss nicht ihre eigentliche Heimat hier haben. Dass diese auch noch „gejagt“ werden, sorgt für zusätzlichen Spaß. Zumindest bei Gastgebern und Gästen, die bei der siebenten Auflage der „3-D-Bogenjagd“ am Arnstein dabei sind. Und das sind nun wahrlich nicht wenige.