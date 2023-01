Was die Teilnehmer bei der Kindersingwoche in Siersleben erwartet

Kantorin Johanna Dreißig veranstaltet eine Kindersingwoche in Siersleben. Was es damit auf sich hat und wie man teilnehmen kann.

Symbolfoto - In Siersleben findet wieder die Kindersingwoche statt.

Siersleben/MZ - Singen, tanzen oder Theater spielen: Bei der Kindersingwoche in Siersleben ist alles möglich. Vom 6. bis 10. Februar, jeweils 14 bis 16 Uhr, wird die Projektwoche von Kantorin Johanna Dreißig in der St.-Andreas-Kirche in Siersleben veranstaltet.