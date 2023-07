Die Musikschule aus Heiligenthal ist mit über 100 Schülern auf einem Rittergut in Thüringen. Welche Titel sie einstudieren.

Was die Schüler der Musikschule Fröhlich im Sommercamp alles erleben

Start in die Ferien

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heiligenthal/Lützensömmern/MZ - In idyllischer Umgebung lässt es sich leichter musizieren. Unter diesem Motto steht das Sommercamp der Musikschule Fröhlich aus Heiligenthal. 109 Kinder und Erwachsene, vordergründig aus Mansfeld-Südharz, verbringen eine ganze Woche auf dem Rittergut Lützensömmern in der Nähe von Erfurt. „Es ist total ruhig hier. Wir sind mitten im Grünen“, sagt Mario Dziallas, Leiter der Musikschule in Heiligenthal. Bereits zum fünften Mal finde die Ferienfreizeit dort statt.