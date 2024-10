In der Kita „Walbecker Knirpse“ kommt jede Woche Chihuahua-Hündin Molly zu Besuch. Wie das zustande gekommen ist und was die Kinder bei den Übungsstunden lernen.

Walbeck/MZ. - Denkt man an tiergestützte Pädagogik und Besuchshunde, kommen einem zumeist Bilder von Labrador, Australian Shepherd oder Collie in den Sinn. Doch in der Kita „Walbecker Knirpse“ ist es eine kleine Chihuahua-Hündin, die die ganze Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zieht. Gerade einmal 1.500 Gramm leicht ist die zweijährige Molly, die ein bis zweimal pro Woche zu Besuch in der Kita ist.