In bester Lage, direkt am Markt, liegt der Laden von Kai Albrecht. Das Retouren-Eck bietet allerhand außergewöhnliche Ware - vor allem günstig muss sie sein.

Was die Gerbstedter am liebsten kaufen und was neu ist

Kai Albrecht in seinem Laden "Retouren-Eck" in Gerbstedt

Gerbstedt/MZ - Das kleine gelbe Schild draußen am Laden von Kai Albrecht am Markt 15 in Gerbstedt lockt nun auch Kunden, die sich vorher nicht in den Laden getraut haben. „Seit dem wir die Post bei uns haben, sind manche gewissermaßen gezwungen, mal bei uns hereinzuschauen“, so Albrecht.