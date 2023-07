Jugendbauhütte zu Gast in MSH Was die FSJler in Adendorf und Bösenburg restaurierten

Zum Abschluss ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege arbeiten die Jugendlichen in den zwei Dörfern in der Einheitsgemeinde Gerbstedt. Wie ihr Fazit ausfällt.