Was die Ehrenamtlichen bei der Pflege der Stempelstellen des „Vorharzer Dreiländereckpfads“ erwartet

Organisator Michael Stock vom „Vorharzer Dreiländereckpfad“ schneidet die Balken für das Geländer an der „Schönen Aussicht“ in Stangerode zurecht.

Stangerode/MZ - Eine wahre Verwandlung hat die „Schöne Aussicht“ in Stangerode erlebt. Die Holzhütte auf einer Anhöhe inmitten des Waldes am Rand des Arnsteiner Ortsteils dient Wanderern und Spaziergängern regelmäßig als Rastplatz und bietet – wie es der Name schon sagt – eine schöne Aussicht ins Tal. Doch mittlerweile war sie zugewachsen und vermüllt.