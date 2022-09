Was die Besucher beim Werkleitz-Festival in Hettstedt erwartet

Das Werkleitz-Festival "Mehr oder Weniger" findet vom 15. bis 18. September in der Molmecker Straße in Hettstedt statt. dafür wird die Herberge der Werkleitz-Gesellschaft mit einem Freilichtkino ausgerüstet.

Hettstedt/MZ - Wovon muss man sich trennen? Was ist mehr und was ist weniger wichtig? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich sechs Künstler im Rahmen des neuen Werkleitz-Festivals mit Hettstedt und dem Mansfelder Land auseinandergesetzt. Unter dem Titel „Mehr oder weniger“ wird das viertägige Festival an diesem Donnerstag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr in der Molmecker Straße 82 eröffnet.