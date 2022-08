Was die Besucher beim 9. Historischen Landwirtschaftstreffen in Rottelsdorf erwartet

In diesem Jahr findet dasTreffen der Rottelsdorfer Schlepperfreunde auf neuem Terrain statt. Bisher habe man das Treffen auf dem Gelände des ehemaligen Rinderkombinates organisiert. Das sei nun so nicht mehr möglich.

Rottelsdorf/MZ - Wenn einer wie Günter Funke sich so in eine Sache reingekniet wie er das bei „seinen“ Rottelsdorfer Schlepperfreunden tat, dann hinterlässt er eine Lücke, wenn er für immer geht. Und zwar eine große Lücke. Seit der traurigen Nachricht über den Tod Funkes sind mehr als zwei Jahre vergangen, aber nach wie vor erinnert ganz viel an den Mann, der die Schlepperfreunde gelebt hat. Dass es so ist, hat auch etwas mit der Nachfolge im Vereinsvorsitz zu tun.