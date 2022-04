Was beim Feldtag in Walbeck besprochen wurde

Walbeck - Es weht ein frischer Wind über die Versuchsfelder bei Walbeck und macht die brütende Hitze der vergangenen Tage vergessen. Das tut den Kulturen auf den handtuchgroßen Feldern gut. In der Versuchsstation bei Hettstedt baut man im Auftrag der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) Weizen, Braugerste, Mais, Lupinen und Erbsen beispielsweise an. Dort konkurrieren neue Sorten um die Plätze in den Disziplinen Ertrag, Qualität und Resistenz gegenüber Krankheiten. Jetzt beim Feldtag nahmen vor allem Landwirte aus der Region die Feldversuche in Augenschein, weil sie sich Hinweise erhoffen, welche der vielen Sorten für ihren Standort und die hiesigen klimatischen Bedingungen am besten geeignet sind. Das ist seit Anfang der 1990er Jahre gute Tradition.