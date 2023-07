Was alles für das Stadtfest in Gerbstedt geplant ist

Gerbstedt/MZ - Der grobe Plan für das diesjährige Stadtfest in Gerbstedt steht. Vom 1. bis 2. September lädt das Kuchenland in die Stephanus-Halle am Rittergut ein. „Das Stadtfest findet auch in diesem in Kooperation mit dem Wiesenhaus Eisleben statt“, so Ortsbürgermeister Sebastian Schwarz. Bereits im letzten Jahr sei das Fest vom gleichen Veranstalter geplant worden und die Zusammenarbeit gut verlaufen, betont der erst kürzlich gewählte Ortsvorsteher.