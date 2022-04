Der Blick von Außen Warum Studenten der Burg Giebichenstein die Hettstedter im Fokus haben

Strukturwandel in Mansfeld-Südharz: Studenten der Burg Giebichenstein sind für ein Projekt in Hettstedt und Umgebung unterwegs. Dabei rücken auch die Einheimischen in den Fokus.