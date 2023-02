Warum nach 22 Stempelstellen in den Landkreisen Harz, Mansfeld-Südharz und Salzlandkreis Schluss ist

Arnstein/Meisdorf/MZ - Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel und legen sich auf den grauen Kasten des „Vorharzer Dreiländereckpfads“. Rico Röse und Frank Fischer lassen sich davon nicht beirren und setzen das Holzgestell am Wanderweg vor der Thalmühle in die Erde. Die Gästeunterkunft im Selketal ist nun ein Teil der Stempelaktion, die in diesem Jahr ihren Abschluss findet.