Warum Mitglieder des Gerbstedter Stadtrat mit der Haushaltsplanung 2023 nicht einverstanden sind

Es geht um das Verfügungsgeld der Bürgermeister, das in der finanziellen Planung für das nächstes Jahr erneut nicht vorgesehen ist.

Gerbstedt/MZ - Eine Protestaktion hat in der letzten Sitzung des Stadtrates Gerbstedt in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt. Als über die Haushaltssatzung der Stadt für das kommende Jahr abgestimmt werden sollte, verließen Detlef Matthews (Ortsbürgermeister Friedeburgerhütte) und Herbert Lange (Ortsbürgermeister Gerbstedt) den Saal. Grund: In dem vorgelegten Beschluss zur Haushaltssatzung finde sich das im Vorfeld diskutierte Verfügungsgeld für die Ortsbürgermeister nicht. „Seit Jahren bitten wir schon um dieses Geld“, begründet Matthews seinen Protest auf Anfrage der MZ.