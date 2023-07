Steffi Tomljanovic aus Bräunrode wurde vor einigen Jahren mit dem von ihr erfundenen Brotaufstrich Malzit und einem Auftritt in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt. Inzwischen wird die Firma von Alexander Schenke geführt. Wie es dazu kam.

Warum „Malzit“ jetzt in neuen Händen ist

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bräunrode/MZ - Wenn Steffi Tomljanovic heute an die „verrückten Jahre“ 2016 bis 2018 zurückdenkt, wie sie sie nennt, dann tauchen unzählige Bilder und Anekdoten in ihrem Kopf auf. Wie sie sich damals mit dem von ihr erfundenen Brotaufstrich Malzit bei der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bewarb, in der Gründer ihre Geschäftsideen möglichen Investoren vorstellen und um einen Deal werben.