Warum in Gerbstedt eine Europa-Abgeordnete an der Kasse arbeitet

Die EU-Abgeordnete Caroline Braunsberger-Reinhold (CDU) saß am Donnerstag an der Kasse bei Edeka in Gerbstedt.

Gerbstedt/MZ - Eine lange Schlange bildete sich am Donnerstagvormittag an einer einzigen Kasse bei Edeka in Gerbstedt, obwohl auch die anderen Kassen besetzt waren. Warum sich die Kunden so ungewöhnlich verhielten und unbedingt von der „Neuen“ und im Blitzlichtgewitter von zahlreichen Fotoapparaten und Handys abkassiert werden wollten, hat gute Gründe.