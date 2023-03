Seit Monaten gibt es Streit um die Heizung in der „Glück Auf“-Turnhalle in Siersleben. Warum nicht mehr geheizt wird und was die Beteiligten sagen.

Siersleben/MZ - Um die fünf Grad Celsius sind es aktuell in der „Glück Auf“-Turnhalle in Siersleben. Zu kalt, um sich in den Räumlichkeiten in der Einheitsgemeinde aktiv zu betätigen. „Sport ist aktuell einfach nicht möglich“, sagt Andreas Magalowski, Vereinspräsident von Teutonia Siersleben.