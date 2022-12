Warum in der Gemeinde Arnstein die Beiträge sinken

Der Stadrat der Stadt Arnstein hat die Satzungsänderung über die Umlagen der Verbandsbeiträge beschlossen. Für Grundstücksbesitzer stehen damit Ersparnisse an.

Quenstedt/MZ - Grundstücksbesitzern in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein stehen mit Blick auf die Beiträge zur Gewässerpflege Ersparnisse ins Haus. Denn der Stadtrat hat die 3. Änderungssatzung über die Umlagen der Verbandsbeiträge beschlossen. Insgesamt drei Verbände - Wipper-Weida, Westliche Fuhne/Ziethe und Selke/Obere Bode - sind für die Gewässerpflege in Arnstein zuständig, „damit die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses gewährleistet ist“, heißt es in der Satzung.