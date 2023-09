Besonders für ältere Menschen ist die Straßenüberquerung an dem Supermarkt gefährlich. Warum gibt es noch keinen Fußgängerüberweg?

Warum gibt es keinen Fußgängerüberweg am Einkaufsmarkt in Mansfeld?

An der Schloss-Passage in Mansfeld fehlt ein Überweg.

Mansfeld/MZ - Kritik an der Verkehrssituation vor dem Gewerbegebiet Schloss-Passage in Mansfeld übt Renate Honigmann. Die Einwohnerin, die regelmäßig die Sitzungen der Ratsmitglieder ihres Heimatortes besucht, forderte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einen Fußgängerüberweg.