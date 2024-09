Wahl in Röblingen Warum Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring für den Kreisvorsitz der CDU kandidiert

CDU in Mansfeld-Südharz: Am Samstag wird in der Festscheune in Röblingen der Kreisvorstand sowie der CDU-Kreisvorsitzende gewählt. Weshalb Ulf Döring seinen Hut in den Ring wirft und ob Torsten Schweiger erneut kandidiert.