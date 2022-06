Warum ein Senior in Mansfeld-Südharz nicht von der Rentenerhöhung profitiert

Sangerhausen/Bösenburg/MZ - Martin Feistkorn (66) aus Bösenburg gehört zu den drei Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die von der satten Rentenerhöhung in diesem Jahr profitieren sollen, die der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD) angekündigt hat. Und tatsächlich ist das auch so, dass Feistkorns Rentenbescheid sich besser liest als vorher. Trotzdem wird der Rentner aber keinen Cent mehr in der Brieftasche haben als vorher. Wie das geht?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<