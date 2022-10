Warum ein Bösenburger Landwirt seinen Senf dazu gibt

Bösenburg/MZ - Kümmere dich um deinen eigenen Senf, ist eigentlich eine rüde Ansprache für jemanden, der sich in die Angelegenheiten anderer einmischt. Was aber, wenn man es wörtlich nimmt und sich um eigenen Senf kümmert, so wie es Karsten Scheffler in diesem Jahr tat? Dann kommt dabei etwas richtig Gutes heraus. Der Bösenburger Landwirt baute in diesem Jahr zum ersten Mal auf 14 Hektar Senf an und fuhr eine richtig gute Ernte ein.