Wohnen in Mansfeld-Südharz Warum die Hettstedter Wohnungsgesellschaft die fünfgeschossigen Blöcke umbaut

Im Lärchenweg in Hettstedt hat sich an dem Wohnblock einiges verändert. Der einstige Fünfgeschosser wurde zu Teilen zurückgebaut und auf drei Etagen verkleinert. Was sich verändert hat.