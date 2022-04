Warum die Hettstedter Wohnungsgenossenschaft die Kita-Kinder auf die Baustelle führt

Hettstedt - Mit staunenden Blicken beobachten die Kinder der Kita Kolumbus die Bauarbeiter, wie sie mit einem Lift an der Fassade des Wohnblocks hinauffahren. „Wie funktioniert das? Und was machen die Männer da?“, wollen die Kinder wissen. Und Nicole Kästner, Chefin der Aschersleber Firma Roth Recycling, die die Arbeiten durchführt, beantwortet all die Fragen. Die Vorschulgruppe „Schlaumützen“ der Entdeckerkita ist - ausgerüstet mit Bauhelmen und Warnwesten - zu Besuch auf der Baustelle in der Richard-Wagner-Straße. Dort lässt die Wohnungsgenossenschaft Hettstedt (WGH) einen Block sanieren und durch Einbau von Fahrstühlen barrierefrei gestalten.